В Башкирии пострадавшего в аварии пенсионера отпустили домой, но вскоре он погиб

В Дюртюлях произошла смертельная авария. 79-летний мужчина за рулём ВАЗ-2115 сбил 82-летнего пенсионера. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГИБДД РБ.
Пострадавшему мужчине была оказана первая помощь, а после его отпустили домой. Но вскоре несчастному стало хуже. Пенсионера госпитализировали, но в больнице пострадавший скончался.
Была назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выявить реальную причину смерти пешехода. Также известно, что водитель передвигался на машине с просроченным водительским удостоверением.
Фото: ГИБДД РБ.