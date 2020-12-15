В Башкирии из страшного пожара в доме престарелых спаслась дочь сиделки

Появилась информация об еще одном выжившем в страшном пожаре, который произошел в доме престарелых в Абзелиловском районе Башкирии. Как удалось выяснить корреспондентам БСТ, из огня спаслась дочь сиделки. Известно, что девочка пришла к маме на работу и осталась ночевать с ней.
Ранее мы сообщали о том, что из пожара выбрались четыре человека: работница соцучреждения и три постояльца дома. По словам сиделки, она проснулась из-за сработавшего пожарного извещателя и сразу же кинулась будить стариков. Троих она сумела вытолкнуть в окно.
Добавим, что на месте происшествия сейчас находится Глава Башкирии Радий Хабиров. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, пожар произошел в селе Ишбулдино Абзелиловского района. Трагедия случилась на улице Кизильской. Известно, что пожар произошел в деревянном здании, зарегистрированном как Дом милосердия. В ходе тушения спасатели обнаружили тела 11 погибших.