В Башкирии из страшного пожара в доме престарелых спаслась дочь сиделки

Появилась информация об еще одном выжившем в страшном пожаре, который произошел в доме престарелых в Абзелиловском районе Башкирии. Как удалось выяснить корреспондентам БСТ, из огня спаслась дочь сиделки. Известно, что девочка пришла к маме на работу и осталась ночевать с ней.