В Башкирии завершились поиски мужчины с потерей памяти

В селе Исмакаево Белорецкого района Башкирии завершились поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 44-летнего Рафаэля Махмутова, страдающего потерей памяти. Его искали на протяжении недели.

Близкие пропавшего без вести мужчины не находили себе места. Его поисками занимались местные волонтеры. Ориентировка появилась в соцсетях и СМИ.

Вчера, 14 декабря, поиски мужчины завершились. К счастью, они увенчались успехом - Рафаэль нашелся живым. Где он находился столько времени - не сообщается.