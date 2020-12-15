Радию Хабирову рассказали подробности страшного пожара с 11 погибшими

Глава Башкирии Радий Хабиров прибыл на место пожара в доме престарелых в Башкирии. Вместе с ним на пепелище прибыл и премьер-министр регионального кабмина Андрей Назаров.

На месте происшествия главе региона доложили о текущей ситуации. Помимо 11 погибших в пожаре есть еще и трое пострадавших, они находятся в больнице. Вместе с сиделкой, о которой мы писали ранее, была еще и ее дочь.

По данным спасателей, на первом этаже частного дома, в которым организовали дом престарелых, были пожарные извещатели. Именно они сработали, когда началось мощное возгорание. Услышав эти звуки, сиделка проснулась и начала эвакуировать постояльцев.

Радию Хабирову также рассказали, что один из извещателей устанавливал лично глава сельсовета, в который входит село Ишбулдино.

На месте происшествия продолжает находиться съемочная группа телеканала БСТ. Подробнее о произошедшей в Абзелиловском районе трагедии вы сможете узнать в вечернем выпуске новостей.