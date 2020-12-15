Стало известно, кому принадлежал сгоревший дом престарелых в Башкирии

Дом престарелых, в которой этой ночью погибли 11 человек, принадлежал частному предпринимателю.

Напомним, сегодня ночью в Абзелиловском районе произошла страшная трагедия. Во время пожара в доме престарелых погибли сразу 11 человек. При этом несколько человек смогли спастись.

Редакция bash.news выяснила, что принадлежал дом для пожилых людей в селе Ишбулдино на улице Кизильской. Заведение зарегистрировано на ООО "Ахай", регистрация на осуществление предпринимательской деятельности была получена в 2018 году. По данным ЮГРЛ руководителем ООО является некая Расима Махиянова. У компании в реестре прописан профиль - "Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым".

По словам источника bash.news в правоохранительных органах, юридическое лицо фактически начало работать только в марте 2019 года. Жилой дом, в котором проживали пожилые люди, находится в собственности у руководителя компании, который, согласно договору купли-продажи, она приобрела в 2016 году.

Собеседник bash.news также отметил, что пока предварительные выводы делать рано, о незаконной предпринимательской деятельности на данный момент речи не идет. Однако у специалистов есть вопросы по площади помещения: по стандартам она должна соответствовать количеству человек, проживающих в нем. Также объект не был зарегистрирован как соцобъект с круглосуточным проживанием.

Известны также новые подробности о погибших: среди них 7 мужчин и 4 женщины. Трое человек находятся в больнице, из пожара также спаслась сиделка, которая помогала выбраться старикам из огня, и ее дочь.

Тем временем опубликован список погибших в этой страшной трагедии. Самому старшему из жертв было 80 лет, младшему — 57.

1. Усманов А. З., 1940 г.р.

2. Байтурин Т. Н., 1950 г.р.

3. Яумбаева З. А., 1951 г.р.

4. Мухитдинов Б. Т., 1953 г.р.

5. Бикбердин Ф. З., 1954 г.р.

6. Создашова Р. М., 1956 г.р.

7. Абдуллина З. Н., 1956 г.р.

8. Сайгафаров Р. А., 1957 г.р.

9. Шагалина В. Г., 1958 г.р.

10. Хакимов М. К., 1960 г.р.

11. Валиев Д. Х., 1963 г.р.