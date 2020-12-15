На месторождении нефтяной компании из Башкирии погиб мужчина

12 декабря на нефтяном месторождении имени Требса и Титова произошло чрезвычайное происшествие. В результате инцидента погиб 57-летний рабочий . Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

По информации СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в ЧП пострадали ещё трое рабочих. Известно, что при ремонте скважины произошла разгерметизация рукава высокого давления. По факту нарушения правил безопасности было возбуждено уголовное дело.