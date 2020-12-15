Уфимские хирурги провели международный мастер-класс

В клинику БГМУ прошла научно-практическая конференция, посвященная резекции почки. В ней приняли участие врачи из разных концов мира. Главные площадки были в башкирской столице и в Москве.
Над пациентом нет склоненного хирурга, а лишь несколько механических рук, словно опутавших тело. Картина слегка футуристична. Это и есть будущее – роботизированная хирургия. Врач стоит в паре метров от операционного стола. Процессом, происходящим внутри пациента, управляет манипулятором и педалью.
Робот не только продолжение рук хирурга, но и его глаза. Аппарат работает через шесть отверстий. Одно из них – для камеры. За работой врачей следили и другие объективы. Всё происходящее транслировалось онлайн.
Клиника БГМУ совместно с московскими коллегами из Сеченовского университета и профессором из Германии провели международную конференцию «Резекция почки». Продемонстрировали методы лапароскопической и роботической техники.
Мастер-класс был полезен не только будущим врачам, но и уже вступившим в профессию. Ведь даже в работе с роботом главное зависит не от техники, а от уровня и мастерства того, кто стоит за ним.