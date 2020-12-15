В Уфе построено в три раза больше новогодних площадок

В этом году в Уфе было построено в три раза больше новогодних площадок, чем в прошлом. Напомним, такая инициатива позволит избежать массового скопления людей в зимние праздники, что поможет не допустить распространения коронавируса.
Новогодние ёлочки и ледовые городки были установлены на 247 площадках. К слову, в 2019 году в Уфе было организовано всего 85 новогодних площадей.
К 15 декабря в столице Башкирии установлена 21 ёлка, обустроено 86 хоккейных коробок и 24 ледовых городка. Увеличение новогодних площадок будет по всей Башкирии. Уже построено более 2700 таких «городков».