В Уфе построено в три раза больше новогодних площадок

В этом году в Уфе было построено в три раза больше новогодних площадок, чем в прошлом. Напомним, такая инициатива позволит избежать массового скопления людей в зимние праздники, что поможет не допустить распространения коронавируса.

Новогодние ёлочки и ледовые городки были установлены на 247 площадках. К слову, в 2019 году в Уфе было организовано всего 85 новогодних площадей.