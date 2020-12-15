Горящий дом престарелых в Башкирии пытались тушить с соседних участков

Первым увидел мой муж. Пошел в туалет, увидел, разбудил меня. Пока я шла к ним, идти через дом, он уже загорелся. Девушка там окно открыла, кричала помогите. Я начала стучать по дворам по окнам, людей будила. Потом муж включил насос, достали до соседнего дома. Спастись у них шанса не было, они больные, не ходили, никогда двери не открывали.

Айсылу С., жительница села Ишбулдино