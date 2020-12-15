Горящий дом престарелых в Башкирии пытались тушить с соседних участков

Местные жители рассказали, как в первые минуты бросились на помощь немощным старикам. 

Этой ночью в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии загорелся дом престарелых. Сработали пожарные извещатели, сиделка и ее дочь начали пытаться вынести из огня пожилых людей. 

Первыми огонь увидели соседи через дом. Глава семейства вышел в туалет на улицу и обратил внимание, как из частного пансионата идет сильный дым. Пока на место оперативно ехали пожарные расчеты, сельчане сами пытались потушить огонь.

Первым увидел мой муж. Пошел в туалет, увидел, разбудил меня. Пока я шла к ним, идти через дом, он уже загорелся. Девушка там окно открыла, кричала помогите. Я начала стучать по дворам по окнам, людей будила. Потом муж включил насос, достали до соседнего дома. Спастись у них шанса не было, они больные, не ходили, никогда двери не открывали.

Айсылу С., жительница села Ишбулдино

Однако огонь был настолько сильный, что в итоге старый частный дом сгорел словно спичка. В результате пожара погибли 11 человек, еще несколько человек выжили, в том числе сиделка и ее дочь. На месте происшествия работает Радий Хабиров. Уже известна также и личность хозяйки частного пансионата

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