«Мы в шоке»: невестка погибшей в доме престарелых женщины приехала на опознание

Стала известна личность погибшей при страшном пожаре в Доме милосердия женщины. По словам ее невестки, приехавшей на опознание, на момент смерти ее свекрови было 66 лет.
Женщина рассказала, что в соцучреждение ее свекровь попала по медицинским показателям.
Женщина признается, что вся их семья в шоке. О трагедии они узнали, когда все были на работе.
Напомним, в ночь на 15 декабря в деревне Ишбулдино загорелся Дом милосердия для престарелых и инвалидов. Спастись удалось пятерым, в том числе сиделке и ее несовершеннолетней дочери, 11 человек погибли в огне. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по данному факту.