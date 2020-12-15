«Мы в шоке»: невестка погибшей в доме престарелых женщины приехала на опознание

Стала известна личность погибшей при страшном пожаре в Доме милосердия женщины. По словам ее невестки, приехавшей на опознание, на момент смерти ее свекрови было 66 лет.

Женщина рассказала, что в соцучреждение ее свекровь попала по медицинским показателям.

«Болела она очень сильно. Два года назад привезли ее сюда. Здесь были отличные условия: их кормили хорошо, купали в бане, смотрели за ними»

Гульназ А., родственница погибшей

Женщина признается, что вся их семья в шоке. О трагедии они узнали, когда все были на работе. 

«Мы сами в шоке, ничего не знаем. На работу позвонили и мы сразу же приехали. Не знаю, могла бы она сама выбраться, была ходячая, но очень болела она. »

Гульназ А., родственница погибшей

Напомним, в ночь на 15 декабря в деревне Ишбулдино загорелся Дом милосердия для престарелых и инвалидов. Спастись удалось пятерым, в том числе сиделке и ее несовершеннолетней дочери, 11 человек погибли в огне. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по данному факту.