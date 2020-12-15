В Уфе определился победитель Международного конкурса башкирского костюма «Тамга»

В Уфе объявили имя победителя Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга». Церемония награждения состоялась накануне в рамках мероприятий, посвященных Дню башкирского языка.

Проект направлен на привлечение внимания к ценностям традиционного национального костюма. Мероприятие стартовало в ноябре. В комитет поступило 300 заявок. Заключительный тур состоялся в стилизованной юрте на площади Конгресс-холла. За конкурсом зрители наблюдали в прямом эфире на YouTube-канале Республиканского центра народного творчества и через видеоэкран, оборудованный на улице.

Обладателем Гран-при стал Юлай Галиуллин, известный мастер, организатор реконструкций и руководитель объединения «Мэргэн уксы». Победителю вручили сертификат на сумму 300 тысяч рублей.

Участники были из пяти стран, десяти регионов России. На конкурс поступило более полутора тысяч работ от 300 участников. Основная задача и цель конкурса – сохранение башкирского костюма, сохранение традиций изготовления, история башкирского костюма, соответственно, передача его будущим поколениям.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан