В Уфе определился победитель Международного конкурса башкирского костюма «Тамга»

Проект направлен на привлечение внимания к ценностям традиционного национального костюма. Мероприятие стартовало в ноябре. В комитет поступило 300 заявок. Заключительный тур состоялся в стилизованной юрте на площади Конгресс-холла. За конкурсом зрители наблюдали в прямом эфире на YouTube-канале Республиканского центра народного творчества и через видеоэкран, оборудованный на улице.