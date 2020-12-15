В Уфе определился победитель Международного конкурса башкирского костюма «Тамга»

В Уфе объявили имя победителя Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга». Церемония награждения состоялась накануне в рамках мероприятий, посвященных Дню башкирского языка.
Проект направлен на привлечение внимания к ценностям традиционного национального костюма. Мероприятие стартовало в ноябре. В комитет поступило 300 заявок. Заключительный тур состоялся в стилизованной юрте на площади Конгресс-холла. За конкурсом зрители наблюдали в прямом эфире на YouTube-канале Республиканского центра народного творчества и через видеоэкран, оборудованный на улице.
Обладателем Гран-при стал Юлай Галиуллин, известный мастер, организатор реконструкций и руководитель объединения «Мэргэн уксы». Победителю вручили сертификат на сумму 300 тысяч рублей.