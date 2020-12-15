В Уфе стартовали соревнования по компетенции «Спасательные работы» чемпионата WorldSkills Russia

Они будут соревноваться в двух возрастных категориях: 14-16 лет и 16-22 года. Дисциплина в Башкортостане проводится впервые. Участники будут показывать навыки в экстремальных ситуациях: спасение попавших в ДТП, оказавшихся под завалами людей, первая помощь. Все необходимые тренажеры для этого подготовлены. Победители примут участие в финале национального чемпионата.