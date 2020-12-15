Стали известны личности погибших при пожаре в доме престарелых в Башкирии

Опубликован список с именами всех погибших в пожаре, произошедшем в Абзелиловском районе Башкирии. Сегодня ночью, 15 декабря, в селе Ишбулдино загорелась деревянная постройка, в котором располагался дом престарелых. В огне заживо сгорели 11 человек, пятеро сумели спастись.
Далее мы публикуем имена трагически погибших постояльцев соцучреждения.
1. Усманов А. З., 1940 г.р.
2. Байтурин Т. Н., 1950 г.р.
3. Яумбаева З. А., 1951 г.р.
4. Мухитдинов Б. Т., 1953 г.р.
5. Бикбердин Ф. З., 1954 г.р.
6. Создашова Р. М., 1956 г.р.
7. Абдуллина З. Н., 1956 г.р.
8. Сайгафаров Р. А., 1957 г.р.
9. Шагалина В. Г., 1958 г.р.
10. Хакимов М. К., 1960 г.р.
11. Валиев Д. Х., 1963 г.р.
Редакция bash.news приносит искренние соболезнования родным и близких погибших.