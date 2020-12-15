Стали известны личности погибших при пожаре в доме престарелых в Башкирии

Опубликован список с именами всех погибших в пожаре, произошедшем в Абзелиловском районе Башкирии. Сегодня ночью, 15 декабря, в селе Ишбулдино загорелась деревянная постройка, в котором располагался дом престарелых. В огне заживо сгорели 11 человек, пятеро сумели спастись.