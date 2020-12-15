Власти Башкирии помогут похоронить погибших при пожаре в доме престарелых

Глава Башкирии Радий Хабиров провел совещание оперативного штаба по расследованию причин возникновения пожара в доме престарелых в селе Ишбулдино, унесшего жизнь 11 постояльцев. В ходе разговора руководитель региона пообещал помочь родственникам с похоронами.

Нужно организовать поиск родственников погибших, оказать им материальную помощь. Также важно помочь тем, кто выжил. Прошу Минздрав подключиться к этой работе, при необходимости – эвакуировать их в Уфу

Радий Хабиров, глава республики

Также руководитель Башкирии поручил усилить безопасность всех соцучреждений и провести проверку.

Необходимо разобраться, сколько у нас подобных учреждений, по каждому из них организовать межведомственную комиссию с участием МЧС, Госкомитета по ЧС, Минздрава, правоохранительных структур, провести проверки и консультации. Нам пока сложно предполагать, что здесь произошло. Поэтому давайте пока воздержимся от комментариев – кто виноват. Да, эта деятельность не лицензируемая. Но мне не нравится, что в одном маленьком доме разместили столько людей. Вопросы эвакуации всегда должны быть проработаны.

Радий Хабиров, глава республики

По просьбе главы также будет оценен размер ущерба и оказана помощь жителям соседнего дома, который также немного пострадал в результате пожара.

Глава региона выразил благодарность добровольной пожарной дружине, которая первой прибыла на место пожара и не позволила огню перекинуться на соседние строения.