Власти Башкирии помогут похоронить погибших при пожаре в доме престарелых

Необходимо разобраться, сколько у нас подобных учреждений, по каждому из них организовать межведомственную комиссию с участием МЧС, Госкомитета по ЧС, Минздрава, правоохранительных структур, провести проверки и консультации. Нам пока сложно предполагать, что здесь произошло. Поэтому давайте пока воздержимся от комментариев – кто виноват. Да, эта деятельность не лицензируемая. Но мне не нравится, что в одном маленьком доме разместили столько людей. Вопросы эвакуации всегда должны быть проработаны.

Радий Хабиров, глава республики