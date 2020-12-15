Власти Башкирии помогут похоронить погибших при пожаре в доме престарелых

Глава Башкирии Радий Хабиров провел совещание оперативного штаба по расследованию причин возникновения пожара в доме престарелых в селе Ишбулдино, унесшего жизнь 11 постояльцев. В ходе разговора руководитель региона пообещал помочь родственникам с похоронами.
Также руководитель Башкирии поручил усилить безопасность всех соцучреждений и провести проверку.
По просьбе главы также будет оценен размер ущерба и оказана помощь жителям соседнего дома, который также немного пострадал в результате пожара.
Глава региона выразил благодарность добровольной пожарной дружине, которая первой прибыла на место пожара и не позволила огню перекинуться на соседние строения.