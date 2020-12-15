В Башкирии COVID-19 заболело рекордное количество человек

Число зараженных в Башкирии вновь значительно выросло. За минувшие сутки положительный результат тестов получили 155 человек, что является рекордным показателем. Общее количество инфицированных достигло отметки 16 472.

Увеличился и показатель смертности. За прошедшие 24 часа в Башкирии от covid-19 скончались еще два пациента, 108 - за все время пандемии.