В Башкирии решено сохранить запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники

В прошлом году по инициативе Радия Хабирова было введено ограничение на продажу алкоголя в новогодние праздники. Данный запрет было решено сохранить и в этом году. Эту информацию подтвердили в Курултае Башкирии.
Скорее всего, ограничение на продажу алкоголя будет точно таким же, как и в прошлом году. Так, полный запрет на реализацию алкогольной продукции будет введен 3 января. А 4, 5 и 6 января будет введено частичное ограничение – с 10:00 до 14:00.
В 2021 году новогодние выходные продлятся с 1 по 10 января. Несмотря на многие ограничения из-за коронавируса, рестораны в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно.