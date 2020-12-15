В Башкирии решено сохранить запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники

В прошлом году по инициативе Радия Хабирова было введено ограничение на продажу алкоголя в новогодние праздники. Данный запрет было решено сохранить и в этом году. Эту информацию подтвердили в Курултае Башкирии.

Скорее всего, ограничение на продажу алкоголя будет точно таким же, как и в прошлом году. Так, полный запрет на реализацию алкогольной продукции будет введен 3 января. А 4, 5 и 6 января будет введено частичное ограничение – с 10:00 до 14:00.