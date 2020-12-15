В Уфе водитель сбил 16-летнюю девочку и скрылся

Сотрудники ГИБДД Уфы ведут поиски злостного нарушителя правил дорожного движения. Накануне, 14 декабря, неизвестный сбил 16-летнюю девочку. Инцидент произошёл днём на улице Кирова напротив дома №100.
Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезда на 16-летнего подростка, которая пересекал дорогу по пешеходному переходу. Не узнав о состоянии девочки, нарушитель просто скрылся с места ДТП. Пострадавшая сама добралась до больницы, где ей оказали медицинскую помощь.
Фото: ГИБДД Уфы.