В Уфе водитель сбил 16-летнюю девочку и скрылся

Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезда на 16-летнего подростка, которая пересекал дорогу по пешеходному переходу. Не узнав о состоянии девочки, нарушитель просто скрылся с места ДТП. Пострадавшая сама добралась до больницы, где ей оказали медицинскую помощь.