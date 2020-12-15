Родственница рэпера Face выдвинута на пост председателя Общественной палаты РБ

Кристина Недорезова-Дрёмина выдвинута на пост руководителя Общественной палаты Башкирии. Девушка является близкой родственницей скандального рэпера из Уфы Ивана Дрёмина, больше известного под псевдонимом FАСЕ.
Председателя Общественный палаты избирают вновь избранные члены организации на первом заседании путем голосования. Оно проходит 15 декабря. Напомним, Общественная палата – важнейший орган по взаимодействию общества и власти.
На своей личной странице в социальных сетях Кристина Дрёмина высказала свои мысли об ответственной работе на благо общества.
Рэпер FACE известен своим спорным и скандальным творчеством. Молодой человек из Уфы сначала серьёзно эпатировал публику резкими текстами, вызывающим поведением и треками, воспевающими нездоровый образ жизни. Со временем мировоззрение исполнителя кардинально поменялось — последнее творчество Ивана имеет остросоциальный и политический подтекст.
Фото: istinakris