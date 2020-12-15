Представитель Минтруда Башкирии прокомментировал пожар, в котором погибли 11 человек

Погибло 11 человек в частном «пансионате» для пожилых... Деревянный жилой дом, 1968 года постройки, 8х9 м, 14 человек жили в нем, скорее всего, не в самых комфортных условиях. Все наперебой вопрошают, как вы это допустили, почему не проконтроливали? Но мы даже не знали о нем. Так же, как и в ситуации с пансионатом «Моя семья», данная предпринимательница не сочла нужным войти в реестр поставщиков социальных услуг, предпочитая быть невидимой для всех проверяющих структур.

Ленара Иванова