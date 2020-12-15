Представитель Минтруда Башкирии прокомментировал пожар, в котором погибли 11 человек

Заместитель премьер-министра правительства Башкирии, министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова прокомментировала трагедию, произошедшую в пансионате для престарелых в Абзелиловском районе.
Ленара Иванова назвала страшный пожар ужасной трагедий. В огне погибли 11 человек (7 мужчин и 4 женщины от 57 до 80 лет). Ещё пятеро успели спастись, в том числе сиделка, которая вынесла на себе трёх пенсионеров, и её несовершеннолетняя дочка.
По словам министра семьи и труда, в ведомстве не знали о существовании данного пансионата, так как директор дома престарелых не оповестила инстанции об организации.
Ленара Иванова отметила, что Госсобрание республики уже направило законодательную инициативу в Госдуму о лицензировании деятельности по уходу и присмотру за пожилыми.