Представитель Минтруда Башкирии прокомментировал пожар, в котором погибли 11 человек

Заместитель премьер-министра правительства Башкирии, министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова прокомментировала трагедию, произошедшую в пансионате для престарелых в Абзелиловском районе.

Ленара Иванова назвала страшный пожар ужасной трагедий. В огне погибли 11 человек (7 мужчин и 4 женщины от 57 до 80 лет). Ещё пятеро успели спастись, в том числе сиделка, которая вынесла на себе трёх пенсионеров, и её несовершеннолетняя дочка.

По словам министра семьи и труда, в ведомстве не знали о существовании данного пансионата, так как директор дома престарелых не оповестила инстанции об организации.

Погибло 11 человек в частном «пансионате» для пожилых... Деревянный жилой дом, 1968 года постройки, 8х9 м, 14 человек жили в нем, скорее всего, не в самых комфортных условиях. Все наперебой вопрошают, как вы это допустили, почему не проконтроливали? Но мы даже не знали о нем. Так же, как и в ситуации с пансионатом «Моя семья», данная предпринимательница не сочла нужным войти в реестр поставщиков социальных услуг, предпочитая быть невидимой для всех проверяющих структур.

Ленара Иванова 

Ленара Иванова отметила, что Госсобрание республики уже направило законодательную инициативу в Госдуму о лицензировании деятельности по уходу и присмотру за пожилыми.