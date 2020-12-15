«Не могли спастись»: подробности страшного пожара с 11 погибшими в Башкирии

Стали известны подробности трагедии в Абзелиловском районе, где в пожаре минувшей ночью погибли 11 человек. Оказалось, что сгоревший частный дом престарелых и инвалидов в деревне Ишбулдино не состоял в реестре поставщиков соцуслуг.

Деревянное строение не было оборудовано системой пожаротушения, там не имели права круглосуточно держать постояльцев. Следователи возбудили уголовное дело. Руководительницу дома престарелых задержали. На месте трагедии сейчас находится корреспондент БСТ Артур Шамсутдинов.

на месте работают сотрудники СК, прокуратуры, МЧС, полиции. Им предстоит выяснить, как оказалась возможной гибель 11 человек. В пожаре погибли 7 мужчин и 4 женщины. Пятерым удалось спастись. Это в том числе три постояльца, а также сотрудница со своей дочерью.

Дым шел со стороны веранды, пока я шла, пламя покрыло весь дом. Айсылу Сирьяжданова, очевидец происшествия

11 человек, которые погибли, не могли спастись, потому что дом был двухэтажный, мансардный. Соответственно те, кто был на последнем этаже, были перерезаны огнем. Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Республики Башкортостан По чрезвычайным ситуациям