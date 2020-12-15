В Уфе стартовал региональный этап WorldSkills Russia в компетенции «Ландшафтный дизайн»

Соревновательной площадкой стала территория столичного лимонария. За победу борются пять команд Уфимского лесотехнического техникума и колледжа предпринимательства, экологии и дизайна. За два дня участникам необходимо на участке 4 на 5 метров создать проект сада.

Соревнование проходит под наблюдением профессиональных экспертов. Они будут оценивать не только проекты участников, но и соблюдение ими техники безопасности труда при работе с разными материалами.