В Уфе стартовал региональный этап WorldSkills Russia в компетенции «Ландшафтный дизайн»

Соревновательной площадкой стала территория столичного лимонария. За победу борются пять команд Уфимского лесотехнического техникума и колледжа предпринимательства, экологии и дизайна. За два дня участникам необходимо на участке 4 на 5 метров создать проект сада.
Соревнование проходит под наблюдением профессиональных экспертов. Они будут оценивать не только проекты участников, но и соблюдение ими техники безопасности труда при работе с разными материалами.
Победитель регионального этапа представит республику на всероссийском уровне. А чуть позже соревнования по ландшафтному дизайну пройдут среди юниоров от 14 до 16 лет.