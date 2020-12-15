В Башкирии «сотрудники банка» обманули пенсионера на 200 тысяч рублей

62-летний житель Белорецкого района Башкирии стал жертвой мошенников. Обманным путем злоумышленники похитили у пенсионера около 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший заявил о том, что на имя пенсионера оформлена банковская карта и по ней происходят списания.

Так как мужчина себя плохо чувствовал, то разговор они решили перенести на утро следующего дня. Утром ему поступил звонок уже от женщины. Она пояснила, что поможет разобраться с проблемами со счетом и заблокировать его, только для этого нужно снять все денежные средства и перевести их на безопасный счет, который она ему предоставит. Только после того, как все деньги были отправлены неизвестному получателю, мужчина понял, что попался на уловки мошенников и обратился в полицию.

пресс-служба МВД по Башкирии

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас они разыскивают преступников. Обстоятельства произошедшего выясняются.