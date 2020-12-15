В Башкирии «сотрудники банка» обманули пенсионера на 200 тысяч рублей

Так как мужчина себя плохо чувствовал, то разговор они решили перенести на утро следующего дня. Утром ему поступил звонок уже от женщины. Она пояснила, что поможет разобраться с проблемами со счетом и заблокировать его, только для этого нужно снять все денежные средства и перевести их на безопасный счет, который она ему предоставит. Только после того, как все деньги были отправлены неизвестному получателю, мужчина понял, что попался на уловки мошенников и обратился в полицию.

пресс-служба МВД по Башкирии