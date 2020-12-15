В Башкирии «сотрудники банка» обманули пенсионера на 200 тысяч рублей

62-летний житель Белорецкого района Башкирии стал жертвой мошенников. Обманным путем злоумышленники похитили у пенсионера около 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший заявил о том, что на имя пенсионера оформлена банковская карта и по ней происходят списания.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас они разыскивают преступников. Обстоятельства произошедшего выясняются.