В Башкирии мать обвинила своего сына-подростка в уголовном преступлении

Жительница села Иглино обвинила своего 15-летнего сына в угоне ее машины. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что он угнал "Хонду", припаркованную во дворе.
Как сообщает КП-Уфа, сотрудники ГИБДД обнаружили угнанный автомобиль ближе к вечеру, но за рулем находился уже другой парень. Спустя сутки автоугонщик вернулся домой и признался в содеянном. По факту оперативники возбудили уголовное дело.
На своей странице в соцсетях подросток выложил фото из салона патрульной машины и написал, что полицейские «ломают жизнь молодым людям».