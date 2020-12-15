В Башкирии мать обвинила своего сына-подростка в уголовном преступлении

Жительница села Иглино обвинила своего 15-летнего сына в угоне ее машины. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что он угнал "Хонду", припаркованную во дворе.

Как сообщает КП-Уфа, сотрудники ГИБДД обнаружили угнанный автомобиль ближе к вечеру, но за рулем находился уже другой парень. Спустя сутки автоугонщик вернулся домой и признался в содеянном. По факту оперативники возбудили уголовное дело.