В Уфе ищут дезориентированного 58-летнего мужчину

В башкирской столице пропал без вести 58-летний Гульус Халилов. Местонахождение мужчины остается неизвестным с 11 сентября.
Приметы: худощавый, рост около 170 см, худощавый, седой карие глаза. В день исчезновения он был одет в пиджак темно-серого цвета, темно-синие трико, футболка темно-синего цвета с белыми полосками и галоши.
В поисках пропавшего без вести мужчины участвуют добровольцы поисково-спасательного отряда. По информации волонтеров, Гульус может быть дезориентирован. Телефоны для связи: 8 (800) 700-54-52 или 02.