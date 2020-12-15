В Уфе ищут дезориентированного 58-летнего мужчину

В башкирской столице пропал без вести 58-летний Гульус Халилов. Местонахождение мужчины остается неизвестным с 11 сентября.

Приметы: худощавый, рост около 170 см, худощавый, седой карие глаза. В день исчезновения он был одет в пиджак темно-серого цвета, темно-синие трико, футболка темно-синего цвета с белыми полосками и галоши.