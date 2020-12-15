В Уфе мужчина изготавливал наркотики в подпольной лаборатории

Накануне в Уфе сотрудники наркоконтроля задержали 43-летнего мужчину, который изготавливал наркотики в подпольной лаборатории. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты КП-Уфа.
Оперативники задержали мужчину недалеко от дома. Выяснилось, что он изготавливал синтетические наркотики для сбыта с помощью "закладок". Стражи порядка провели обыск в квартире подозреваемого и обнаружили там 67 грамм наркотических веществ, а также различные приспособления для их создания.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.