Пожар с 11 погибшими в Башкирии: хронология трагедии

Прокуратура Башкортостана после пожара, в котором погибли 11 пожилых людей, проверит все пансионаты с круглосуточным пребыванием постояльцев. Напомним, трагедия произошла сегодня ночью в Абзелиловском районе. Оказалось, что сгоревший частный дом престарелых и инвалидов в деревне Ишбулдино не состоял в реестре поставщиков соцуслуг. Деревянное строение не было оборудовано системой пожаротушения, и там не имели права круглосуточно держать постояльцев. Следователи возбудили уголовное дело. Руководительницу дома престарелых задержали.
Всё, что осталось от дома милосердия, – обугленные бревна. Шансов спастись у постояльцев практически не было. Мало того, что многие уже не ходили, да и деревянное здание, по словам очевидцев, вспыхнуло как спичечный коробок. Буквально через десять минут после приезда первой бригады пожарных здание полностью было объято пламенем. Первыми на место прибыли добровольческие пожарные расчеты. Тушить пожар активно помогали и местные жители.
В пожаре погибло 7 мужчин и 4 женщины. Самому старшему постояльцу было 80, младшему – 57. Трое, один из которых в больнице, смогли выйти из горящего здания сами. Как рассказывают местные жители, им помогала сотрудница, которая проснулась первой из-за звука дымового извещателя.
Хозяйка дома милосердия задержана. Ее допрашивают следователи. Известно, что фирма зарегистрирована по указанному адресу, однако сам дом не был оформлен как соцобъект с круглосуточным проживанием, т.е. был, по сути, жилым домом. А в этом случае к нему уже другие противопожарные требования, которые, предположительно, не были соблюдены.
В качестве платы с постояльцев дома милосердия брали 75% от пенсии. Прямых родственников у многих не было, в основном – дальние или двоюродные.
Для организации оперативного штаба на место прибыл и Радий Хабиров, который поручил разобраться, сколько подобных учреждений ещё находится на территории республики. По каждому нужно создать межведомственную комиссию и провести профилактическую работу, чтобы предотвратить такие трагедии в будущем. Необходимо также оказать помощь в захоронении.