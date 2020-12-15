Пожар с 11 погибшими в Башкирии: хронология трагедии

Прокуратура Башкортостана после пожара, в котором погибли 11 пожилых людей, проверит все пансионаты с круглосуточным пребыванием постояльцев. Напомним, трагедия произошла сегодня ночью в Абзелиловском районе. Оказалось, что сгоревший частный дом престарелых и инвалидов в деревне Ишбулдино не состоял в реестре поставщиков соцуслуг. Деревянное строение не было оборудовано системой пожаротушения, и там не имели права круглосуточно держать постояльцев. Следователи возбудили уголовное дело. Руководительницу дома престарелых задержали.

Всё, что осталось от дома милосердия, – обугленные бревна. Шансов спастись у постояльцев практически не было. Мало того, что многие уже не ходили, да и деревянное здание, по словам очевидцев, вспыхнуло как спичечный коробок. Буквально через десять минут после приезда первой бригады пожарных здание полностью было объято пламенем. Первыми на место прибыли добровольческие пожарные расчеты. Тушить пожар активно помогали и местные жители.

Когда я прибежал, дом уже был охвачен огнем, было очень жарко. Первое время с ведрами помогли, чтобы огонь не распространялся. Айбулат Хайбуллин, глава Халиловского сельсовета

В пожаре погибло 7 мужчин и 4 женщины. Самому старшему постояльцу было 80, младшему – 57. Трое, один из которых в больнице, смогли выйти из горящего здания сами. Как рассказывают местные жители, им помогала сотрудница, которая проснулась первой из-за звука дымового извещателя.

Дым шел со стороны веранды, пока я шла, пламя покрыло весь дом. Айсылу Сирьяжданова, очевидец происшествия

Хозяйка дома милосердия задержана. Ее допрашивают следователи. Известно, что фирма зарегистрирована по указанному адресу, однако сам дом не был оформлен как соцобъект с круглосуточным проживанием, т.е. был, по сути, жилым домом. А в этом случае к нему уже другие противопожарные требования, которые, предположительно, не были соблюдены.

11 человек, которые погибли, не могли спастись, потому что дом был двухэтажный, мансардный. Соответственно, те, кто был на последнем этаже, были перерезаны огнем. Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

В качестве платы с постояльцев дома милосердия брали 75% от пенсии. Прямых родственников у многих не было, в основном – дальние или двоюродные.

Мы сами в шоке, ничего не знаем. На работу позвонили, и мы сразу же приехали. Не знаю, могла бы она сама выбраться, была ходячая, но болела она очень сильно. Два года назад привезли ее сюда. Здесь были отличные условия: их кормили хорошо, купали в бане, смотрели за ними. Гульназ Нигматуллина, родственница погибшей