Радий Хабиров посетил Баймак с рабочей поездкой

В этом году в Баймаке отремонтировали 16 подъездов в 5 многоквартирных домах. Однако работы ещё много, а вот время поджимает. Через 2 года город готовится справить 85-летний юбилей. К этому событию чиновники должны подготовиться. А потому уже на 2021 год из бюджета на ремонт подъездов выделят дополнительно 10 млн рублей.
По подсчётам администрации, на 10 миллионов можно отремонтировать подъезды 11 домов. Арифметику по благоустройству применять в жизни планируют в следующем году.
А вот для пациентов центральной городской больницы уже сегодня запустили новый томограф – второй в районе. Для работы на новой технике медицинские специалисты прошли обучение в Москве.
В больницах не хватает врачей. Специалисты не задерживаются из-за отсутствия жилья. Да и порой условия работы оставляют желать лучшего. К примеру, в сельской больнице села Ургазы, где работает всего один доктор, ремонт не проводился с момента постройки. Глава республики поручил Минздраву проанализировать, что лучше – реконструкция или строительство нового помещения.
Ещё один наболевший вопрос: нехватка питьевой воды. Износ водопроводной сети в населенном пункте достигает 90 процентов. Радий Хабиров во время общения с жителями заявил, что на реконструкцию внутрипоселковых сетей выделят 17 млн рублей.
Глава республики также поручил решить вопрос с нехваткой спортинвентаря в местном ФОКе. А в ходе общения с преподавательским составом Зауральского агропромышленного колледжа Радий Хабиров попросил подготовить и обсудить на одном из «Сельских часов» программу по дальнейшему развитию системы среднего профессионального агрообразования в Башкортостане.
Финальной точкой в маршруте руководителя региона стал визит на баймакское ДРСУ. Радий Хабиров осмотрел парк техники и вручил ключи от новых машин – всего 19 единиц. Автосамосвалы, грейдеры, экскаваторы сразу после разъехались по остальным дорожно-строительным предприятиям Зауралья.