Радий Хабиров посетил Баймак с рабочей поездкой

В этом году в Баймаке отремонтировали 16 подъездов в 5 многоквартирных домах. Однако работы ещё много, а вот время поджимает. Через 2 года город готовится справить 85-летний юбилей. К этому событию чиновники должны подготовиться. А потому уже на 2021 год из бюджета на ремонт подъездов выделят дополнительно 10 млн рублей.

По подсчётам администрации, на 10 миллионов можно отремонтировать подъезды 11 домов. Арифметику по благоустройству применять в жизни планируют в следующем году.

Не в первый раз я в Баймаке, на мой взгляд, недолюбленный город, поэтому мы, во-первых, увеличили в два раза объем на дворики. Плюс они молодцы: выиграли федеральный конкурс, будет красивая центральная площадь. Ну и сейчас мы решили выдать им 10 млн на ремонт подъездов, и до 2024 года нужно фасадами будет заняться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот для пациентов центральной городской больницы уже сегодня запустили новый томограф – второй в районе. Для работы на новой технике медицинские специалисты прошли обучение в Москве.

В больницах не хватает врачей. Специалисты не задерживаются из-за отсутствия жилья. Да и порой условия работы оставляют желать лучшего. К примеру, в сельской больнице села Ургазы, где работает всего один доктор, ремонт не проводился с момента постройки. Глава республики поручил Минздраву проанализировать, что лучше – реконструкция или строительство нового помещения.

Ещё один наболевший вопрос: нехватка питьевой воды. Износ водопроводной сети в населенном пункте достигает 90 процентов. Радий Хабиров во время общения с жителями заявил, что на реконструкцию внутрипоселковых сетей выделят 17 млн рублей.

На следующий год мы сделаем ряд дорог, поэтому в течение 2-3 лет мы какие-то хронические проблемы порешаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики также поручил решить вопрос с нехваткой спортинвентаря в местном ФОКе. А в ходе общения с преподавательским составом Зауральского агропромышленного колледжа Радий Хабиров попросил подготовить и обсудить на одном из «Сельских часов» программу по дальнейшему развитию системы среднего профессионального агрообразования в Башкортостане.