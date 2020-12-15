В Уфе впервые провели кардиооперацию с использованием отечественного импланта

Операция на сердце, чтобы спасти головной мозг. Врачи клиники БГМУ прооперировали сразу трех пациентов, страдающих нарушениями ритма сердца. Больным одним из первых в России имплантировали окклюдеры отечественного производства. Как это хирургическое вмешательство позволяет избежать в дальнейшем инсультов?

На операционном столе женщина 58 лет. У пациентки нарушения ритма сердца. Через прокол в бедренной вене сосудистые хирурги все ближе и ближе подбираются к проблемному участку. Задача – имплантировать специальный окклюдер в ушке левого предсердия.

У данной пациентки нарушения ритма и высокий риск образования тромбов в ушке левого предсердия. Вводим специальное устройство, которое закрывает ушко левого предсердия, место, где наибольшая вероятность возникновения этих тромбов. Альберт Гилемханов, сердечно-сосудистый хирург

Окклюдер находится в оболочке. Только когда он достигнет своей цели, то есть окажется в области ушка левого предсердия, устройство раскрывается, словно парашют. А специальная мембрана, которая работает по принципу фильтра, не позволит пройти образовавшимся тромбам дальше.

У тех больных, у которых есть фибрилляция предсердия, когда сердце работает неправильно, есть угроза, что в ушке левого предсердия образуются тромботические массы. Эти тромботические массы при нарушении ритма сердца могут мигрировать из полости сердца и потоком попадать в сосуды головного мозга. Владимир Ишметов, заведующий отделением сердечно-сосудистой и рентгенохирургии клиники БГМУ

Тем самым окклюдер позволяет избежать инсультов. Немаловажно, что у пациентов, страдающих нарушениями ритма сердца, отпадает необходимость принимать антикоагулянтные средства, которые противопоказаны при язвах желудка и предрасположенности к кровотечениям.

Профилактика инсультов при данной патологии консервативна, то есть лекарственной терапией: разжижается кровь, чтобы не формировались данные тромбы. А вот эта новая технология, новая методика, именно установка окклюдера в ушко, где формируется тромб, закрывает ушко, и кровь может поступать в ушко а уже обратно оттуда не выходит. Руслан Гараев, главный врач клиники БГМУ