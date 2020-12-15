В Уфе впервые провели кардиооперацию с использованием отечественного импланта

Операция на сердце, чтобы спасти головной мозг. Врачи клиники БГМУ прооперировали сразу трех пациентов, страдающих нарушениями ритма сердца. Больным одним из первых в России имплантировали окклюдеры отечественного производства. Как это хирургическое вмешательство позволяет избежать в дальнейшем инсультов?
На операционном столе женщина 58 лет. У пациентки нарушения ритма сердца. Через прокол в бедренной вене сосудистые хирурги все ближе и ближе подбираются к проблемному участку. Задача – имплантировать специальный окклюдер в ушке левого предсердия.
Окклюдер находится в оболочке. Только когда он достигнет своей цели, то есть окажется в области ушка левого предсердия, устройство раскрывается, словно парашют. А специальная мембрана, которая работает по принципу фильтра, не позволит пройти образовавшимся тромбам дальше.
Тем самым окклюдер позволяет избежать инсультов. Немаловажно, что у пациентов, страдающих нарушениями ритма сердца, отпадает необходимость принимать антикоагулянтные средства, которые противопоказаны при язвах желудка и предрасположенности к кровотечениям.
Подобные операции проводились и раньше. Только в этот раз врачи клиники БГМУ впервые использовали окклюдер отечественного производства. По словам сердечно-сосудистых хирургов, он ничем не уступает по функциональности зарубежным аналогам. Но главное преимущество – цена. Российская разработка дешевле примерно в два раза. А значит, в будущем за те же деньги врачи смогут помочь большему количеству пациентов.