Студент из Уфы разработал приложение для контроля при севе семян

Студент Башкирского аграрного университета стал лауреатом Национальной премии имени Александра Ежевского, которая выбирает лучшие новые технологии для сельского хозяйства. Роберт Зиннатуллин представил систему контроля при весеннем севе семян. Ею уже заинтересовались фермеры Башкортостана. В чем уникальность оборудования?

Новый смысл избитой фразе «что посеешь, то и пожнешь» дал студент Башкирского аграрного университета Роберт Зиннатуллин и его команда авторов новой технологии для АПК. Они придумали систему контроля, которая поможет фермерам с помощью обычного телефона наблюдать, как идет весенний сев семян. К трубе сеялки, по которой сыплются зерна, подключены датчики для измерения количества зерен, а затем по Bluetooth информация передается на телефон. Если возникнет ошибка, появится красное поле.

Такие конкурсы дают повод каждому студенту задуматься, что можно развить свое хозяйство, можно на этом зарабатывать. Роберт Зиннатуллин студент БГАУ, разработчик

Здесь нет такого, что проблемы придется решать через несколько звеньев. Хозяйства могут напрямую к нам обратиться с предложениями, и мы своевременно их принимаем в части развития или обновления. Ильсур Ахметьянов выпускник БГАУ, разработчик

По старой технологии на таком посевном комплексе стоял человек, который контролировал, как идет отсыпка семян. С новой идеей студентов это не понадобится, человеческий фактор исключается, и контроль будет за IT-системой. Другая особенность – башкирское ноу-хау гораздо дешевле иностранных аналогов. Это оценили и жюри Национальной премии имени Александра Ежевского. Конкурс проводится среди студентов, которые представляют факультеты, связанные с конструированием машин для сельского хозяйства. Также оценили новинку и фермеры Башкортостана.