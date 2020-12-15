Игроки «Салават Юлаева» в составе молодежной сборной прилетели в Канаду

Молодежная сборная России по хоккею прилетела в Канаду. В составе команды и три игрока уфимского «Салавата Юлаева». Накануне вылета в Эдмонтон россияне столкнулись с трудностями.
Оказалось, что на перелет трех сборных – России, Швеции и Финляндии – выделили слишком маленький самолёт, и места для объемного спортивного багажа не хватило. После четырёх часов ожидания проблему устранили. Хоккеисты спокойно восприняли эту ситуацию. А россияне и шведы и вовсе устроили в самолете музыкальный баттл.
Сейчас игроки должны выдержать четырехдневный карантин, а затем сдать повторные тесты на коронавирус. Напомним, в составе команды есть и представители уфимского хоккея – это нападающие Родион Амиров и Данил Башкиров, а также защитник Шакир Мухамадуллин. Первый матч россияне проведут 26 декабря против сборной США.