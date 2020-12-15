Игроки «Салават Юлаева» в составе молодежной сборной прилетели в Канаду

Молодежная сборная России по хоккею прилетела в Канаду. В составе команды и три игрока уфимского «Салавата Юлаева». Накануне вылета в Эдмонтон россияне столкнулись с трудностями.

Оказалось, что на перелет трех сборных – России, Швеции и Финляндии – выделили слишком маленький самолёт, и места для объемного спортивного багажа не хватило. После четырёх часов ожидания проблему устранили. Хоккеисты спокойно восприняли эту ситуацию. А россияне и шведы и вовсе устроили в самолете музыкальный баттл.