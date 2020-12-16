В Уфе двое парней напали на магазин

В башкирской столице двое парней напали на один из магазинов по улице Энтузиастов. Их добычей стали сигареты, пиво и коньяк. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

Администратор магазина обратилась в полицию. Женщина рассказала, что парни проникли в магазин, разбив стекло входной двери.

Оперативники задержали подозреваемых по горячим следам. Ими оказались 17 и 18-летние уфимцы, которые ранее уже имели проблемы с законом. В момент совершения преступления они находились в нетрезвом состоянии. Стражи порядка установили их причастность еще к одному преступлению.

Уфимские полицейские в ходе мониторинга интернета наткнулись на видео, на котором двое парней подходят к остановке общественного транспорта «Спортивная», один из молодых людей начинает разбивать стекло, после чего все уходят. пресс-служба МВД по Башкирии

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.