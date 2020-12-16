В Башкирии 8-месячная девочка утонула в ванной во время купания

В поселке Рощинский Стерлитамакского района Башкирии произошла трагедия - у себя дома в ванной утонула 8-месячная девочка. Об этом сообщает издание КП-Уфа со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Со слов 35-летней матери, во время купания в ванной малышка ушла под воду. Как именно это произошло - не сообщается. Также стало известно том, что мать девочки состоит на учете в подразделении ПДН.