Машина превратилась в груду металла: в жутком ДТП в Башкирии погиб парень

Вчера вечером, 15 декабря, в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - водитель отечественной "четырнадцатой" на полном ходу съехал в кювет, после чего легковушка влетела в столб. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Авария произошла около села Агиртамак. За рулем "четырнадцатой" находился 19-летний парень. По всей видимости, молодой водитель попросту не справился с управлением.

В результате ДТП водитель получил травмы, а его 20-летний пассажир скончался на месте трагедии. По факту смертельной аварии проводится проверка.