В Башкирии в гимназии прошло мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества

В гимназии села Кушнаренково прошло мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. В ходе собрания за вклад в развитие подрастающего поколения благодарственные письма военно-патриотического движения «Юнармия» вручили председателю Союза ветеранов боевых действий Кушнаренковского района, директору гимназии и начальнику ОМВД России по Кушнаренковскому району.

Также за высокие показатели в конкурсах движения «Юная армия» ребята удостоились значков «Знаменосцы победы» и памятных подарков.