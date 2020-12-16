В Мечетлинском районе открылся пункт проката оборудования для реабилитации

В райцентре Мечетлинского района открылся пункт проката оборудования для реабилитации. Теперь маломобильным людям станет легче приобрести нужные для себя товары: коляски для перевозки, трости и многое другое. Раньше для их получения жителям приходилось отправляться в Уфу, но теперь все в пешей доступности и намного дешевле.
Примерить, посмотреть, а потом уже выбрать – обычный поход в магазин для любого человека. Но не для Рустема Халимова. Он инвалид 3-й группы. Раньше для того чтобы приобрести нужное оборудование, ему приходилось ездить в Уфу. Такая поездка превращалась в настоящее испытание. Сначала ему нужно было поехать для составления заявки, потом – на примерку, а уже после – для получения. И оборудование давали один раз в два года. Но теперь все изменилось. Никуда уезжать не придется.
К Международному дню инвалидов в центре Мечетлинского района открыли специальный центр проката оборудования для реабилитации. Теперь у маломобильных граждан появится возможность приобрести для себя нужную технику не выезжая из района. Миляуша Фархутдинова приехала в магазин по просьбе матери. Ей сделали операцию на бедренной кости, теперь нужен специальный матрас и коляска для перевозки.
Кроме возможности аренды технических средств, в пункте продаются протезно-ортопедические изделия, товары личной гигиены, тонометры, ингаляторы и рециркуляторы. Если в магазине нет нужного оборудования, то его можно заказать по каталогу. Имеются и льготы для инвалидов и пенсионеров, необходимо лишь предоставить подтверждающую справку.
В настоящее время в Мечетлинском районе насчитывается 1259 инвалидов, среди которых 89 детей. Открывшийся пункт оказывает немалую помощь для людей с ограниченными возможностями развития. Теперь справиться с повседневными заботами станет легче.