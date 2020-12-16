В Мечетлинском районе открылся пункт проката оборудования для реабилитации

В райцентре Мечетлинского района открылся пункт проката оборудования для реабилитации. Теперь маломобильным людям станет легче приобрести нужные для себя товары: коляски для перевозки, трости и многое другое. Раньше для их получения жителям приходилось отправляться в Уфу, но теперь все в пешей доступности и намного дешевле.

Примерить, посмотреть, а потом уже выбрать – обычный поход в магазин для любого человека. Но не для Рустема Халимова. Он инвалид 3-й группы. Раньше для того чтобы приобрести нужное оборудование, ему приходилось ездить в Уфу. Такая поездка превращалась в настоящее испытание. Сначала ему нужно было поехать для составления заявки, потом – на примерку, а уже после – для получения. И оборудование давали один раз в два года. Но теперь все изменилось. Никуда уезжать не придется.

Они тут дешевле. Как привезут, надо посмотреть тут чехлы. Есть зимние, летние, капроновые. Посмотрим. Рустем Халимов, житель с. Большеустьикинское

К Международному дню инвалидов в центре Мечетлинского района открыли специальный центр проката оборудования для реабилитации. Теперь у маломобильных граждан появится возможность приобрести для себя нужную технику не выезжая из района. Миляуша Фархутдинова приехала в магазин по просьбе матери. Ей сделали операцию на бедренной кости, теперь нужен специальный матрас и коляска для перевозки.

Маме я покупаю коляску. Она у меня пострадала, упала и вывихнула бедро. Миляуша Фархутдинова, жительница с. Большеустьикинское

Кроме возможности аренды технических средств, в пункте продаются протезно-ортопедические изделия, товары личной гигиены, тонометры, ингаляторы и рециркуляторы. Если в магазине нет нужного оборудования, то его можно заказать по каталогу. Имеются и льготы для инвалидов и пенсионеров, необходимо лишь предоставить подтверждающую справку.

Было много запросов от населения. Коляски, трости – все это было нужно, так как в специальных магазинах они были намного дороже. Флюр Дисмухаметов, руководитель центра социального обслуживания населения «Социум»