В Башкирии молодые парни зверски избили друзей табуреткой

Двух молодых парней из Башкирии обвиняются в убийстве и покушении на убийство. 18-летний житель Стерлитамака и 29-летний парень из Уфы до смерти избили товарища. Ещё одного знакомого они серьёзно покалечили.

Инцидент произошёл почти год назад – 22 декабря 2019 года. В квартире 37-летнего мужчины собралась молодая компания, ребята распивали спиртные напитки, говорили о жизни. Пока в какой-то момент между хозяином квартиры, его 27-летним знакомым и двумя обвиняемыми не вспыхнула ссора. Подозреваемые сразу бросились в драку: они жестоко избили руками и ногами оппонентов, после нанесли несколько ударов металлическими ножками от табурета. При чем молодые люди проявили особую жестокость – они держали руки несчастных и били табуреткой прямо по ним.

Хозяин квартиры не смог перенести полученные травмы и скончался. Его товарищ остался жив благодаря соседям, которые прибежали на шум.

Обвиняемые сначала скрылись с места преступления, а потом сами сообщили в полицию о своём местонахождении. В содеянном парни сознались.