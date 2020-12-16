В Уфе наградили лучших врачей-неонатологов

В Уфе учредили премию «Счастье на ладошке». За достижения в области сохранения беременности, реанимации, выхаживания, абилитации и реабилитации новорожденных. Всего 19 номинаций. Лучших специалистов наградили в театре оперы и балета в Уфе.

 Победителей определил экспертный совет под председательством заместителя министра здравоохранения Башкортостана. В списке медики из Уфы, Белорецка, Янаула, Нефтекамска. Среди них – врач, который участвовал в спасении раненой в живот беременной женщины и её ребёнка.

Экстраординарный случай. Слава богу, наша командная работа сложилась, все прошло благополучно, мама с ребенком остались живи. Приятно, что на это обращают внимание, за это награждают.

Альберт Савин, акушер-гинеколог