В Уфе наградили лучших врачей-неонатологов

В Уфе учредили премию «Счастье на ладошке». За достижения в области сохранения беременности, реанимации, выхаживания, абилитации и реабилитации новорожденных. Всего 19 номинаций. Лучших специалистов наградили в театре оперы и балета в Уфе.
Победителей определил экспертный совет под председательством заместителя министра здравоохранения Башкортостана. В списке медики из Уфы, Белорецка, Янаула, Нефтекамска. Среди них – врач, который участвовал в спасении раненой в живот беременной женщины и её ребёнка.