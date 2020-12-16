Стало известно, сколько в Уфе стоят новогодние ёлки

В Уфе были открыты ёлочные базары. Теперь любой желающий может приобрести к Новому году живую ёлочку. Базары будут работать до 31 декабря.

Также в мэрии города сообщили среднюю стоимость новогоднего дерева. Конечно, цена зависит от вида дерева, его высоты, внешнего вида. Самая дорогая традиционно – пихта. Её стоимость составит до 2500 рублей. Сосна обойдётся в 500-1000 рублей, ель – в 600-1500 рублей. Также на базаре можно будет купить ветки еловых, которые в среднем будут стоить 100 рублей.