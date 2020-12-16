В Башкирии отметили Международный день чая

15 декабря отмечают Международный день чая. Ежегодно в преддверии праздника жители села Мамяково Кушнаренковского района собираются на традиционное чаепитие.
По традиции, гости приносят с собой свежеиспеченные национальные блюда и сушеные листья ароматных трав. Во время мероприятия они обсуждают пользу традиционных лечебных травяных напитков и обычаи предков, связанные с чаепитием.
Одним из предпринимателей 19 века, который занимался продажей чая, являлся Михаил Грибушин, чья торговая контора располагалась в Кушнаренковском районе.
До появления китайского чая в России пили травяные напитки. Особой популярностью пользовался Иван-чай, настой которого с давних времен употребляли как лекарственное средство. Популярность травяных напитков сохранилась и сегодня. Предприниматель из села Новокурмашево Редик Шаяхметов занимается продажей сушеных лекарственных трав. По его словам, на втором по популярности месте среди башкирских продуктов после меда стоят именно башкирские травы.