В Башкирии мужчина заживо сгорел, лёжа на диване

Накануне, 15 декабря, в Стерлитамакском районе произошёл смертельный пожар. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Инцидент произошёл в селе Кармаскалы. Огнём охватило диван в жилом доме. Пожарные бросились тушить быстро разгорающееся пламя. К сожалению, в комнате, где произошло возгорание, обнаружили останки 56-летнего мужчины.