В Башкирии зарегистрировано еще три смерти от коронавируса

В Башкирии продолжает расти число смертей от COVID-19. По данным федерального оперативного штаба, в республике за сутки от коронавируса скончались еще три пациента. Всего в регионе 111 летальных исходов в результате болезни, добавили в Минздраве.

Существенно вырос и показатель заболеваемости. За сутки диагноз "covid-19" был поставлен 155 жителям Башкирии, а за все время - 16 629 пациентам.