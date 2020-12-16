В России за сутки зарегистрировали 26,5 тысяч новых зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Суточное количество зараженных медленно снижается.

Так, по состоянию на 16 декабря, за последние сутки было зарегистрировано 26 509 новых заражённых. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 2 734 454 человек. Одновременно при этом болеют 509 790 пациентов.