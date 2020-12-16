В Башкирии появился новый акробатический зал

У башкирских акробатов – новоселье. Из школы высшего спортивного мастерства спортсмены переехали в школу «Спартак». Теперь у них почти все есть для занятий, нет только специализированного ковра для тренировок. Но ребята не переживают и продолжают работать.
Даже мастеру спорта России есть над чем работать. Лена Идрисова и Юлия Галина только встали в пару и теперь учатся взаимодействовать. Начинают с простых элементов и в прямом смысле слова на лету исправляют ошибки. Лена всегда была в связке верхней, или верхушкой, как говорят сами спортсмены. То есть это ее всегда поддерживали в упражнениях. Теперь она должна и держать, и направлять.
Гузель Макаримова еще один мастер спорта в этом зале. В прошлом году, выступая в паре, она набрала нужное для разряда количество баллов. Но и ей есть что доказывать.
Полный зал ребят. Общая только разминка. А дальше каждый идет отрабатывать свои упражнения. Акробатика – это неолимпийский и не базовый вид спорта, но он массовый и со своей историей. Только в этой спортшколе работают 12 тренеров, а занимаются 250 воспитанников.
Чего пока не удается избежать, так это жесткого приземления. У акробатов нет гимнастического специализированного ковра. Тренируются на матах. И здесь этого достаточно. Но на соревнованиях разница в отскоке будет заметно ощутима.
А пока в зал идут новые воспитанники. Например, вот эти малыши. Занимаются отдельно и только делают первые шаги в поддержках и на дорожке.