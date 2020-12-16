В Башкирии появился новый акробатический зал

У башкирских акробатов – новоселье. Из школы высшего спортивного мастерства спортсмены переехали в школу «Спартак». Теперь у них почти все есть для занятий, нет только специализированного ковра для тренировок. Но ребята не переживают и продолжают работать.

Даже мастеру спорта России есть над чем работать. Лена Идрисова и Юлия Галина только встали в пару и теперь учатся взаимодействовать. Начинают с простых элементов и в прямом смысле слова на лету исправляют ошибки. Лена всегда была в связке верхней, или верхушкой, как говорят сами спортсмены. То есть это ее всегда поддерживали в упражнениях. Теперь она должна и держать, и направлять.

Сложно из-за того, что другие элементы, и нужно переучиваться. Здесь работают другие мышцы и, наверное, большая сложность, что я не кидаю с напарницей, а кидаю одна. Лена Идрисова, мастер спорта России по спортивной акробатике

Гузель Макаримова еще один мастер спорта в этом зале. В прошлом году, выступая в паре, она набрала нужное для разряда количество баллов. Но и ей есть что доказывать.

Было тяжелее всего это мастер спорта, очень трудоемкая работа и мы трудились над этим с напарницей очень долго и упорно. Три композиции и все три мы тренировали в разные дни, выступали точно также. Гузель Макаримова, мастер спорта России по спортивной акробатике

Полный зал ребят. Общая только разминка. А дальше каждый идет отрабатывать свои упражнения. Акробатика – это неолимпийский и не базовый вид спорта, но он массовый и со своей историей. Только в этой спортшколе работают 12 тренеров, а занимаются 250 воспитанников.

Чего пока не удается избежать, так это жесткого приземления. У акробатов нет гимнастического специализированного ковра. Тренируются на матах. И здесь этого достаточно. Но на соревнованиях разница в отскоке будет заметно ощутима.

Ну все хорошо, но хочется раз уж свой зал дали, город выделил и это такая благодарность. Но если его еще и обустроить, вообще классно бы было. Заид Батырбаев, председатель Федерации спортивной акробатики Республики Башкортостан