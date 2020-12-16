В Уфе прошли соревнования по фехтованию на рапире «Сабля Салавата»

В Уфе прошли престижные соревнования по фехтованию на рапире. Турнир «Сабля Салавата» проходит в нашей республике с 2000 года. В столицу Башкортостана приехали лучшие спортсмены страны в возрасте до 24 лет.

«Сабля Салавата» в этом году само по себе событие нерядовое. Соревнованиям исполнилось 20 лет. Но гораздо важнее, что турнир в принципе состоялся. Из-за пандемии организовать его было непросто.

Для нас очень важно было провести эти соревнования. Они юбилейные, и всегда проходили на самом высочайшем уровне. Мы очень благодарны оперативному штабу. Нас поддержал в виде исключения глава республики. С соблюдениями всех норм и требований Роспотребнадзора мы эти соревнования проводим. Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

«Сабля Салавата» традиционно собирает в Уфе лучших молодых рапиристов России, за которыми пристально следит старший тренер юниорской сборной страны Юрий Лыков. Еще более представительный состав – у арбитров. Среди них Наталья Журавлева – лучший судья мира по итогам прошлого сезона.

Соревнования для спортсмена – праздник. Также как и для тренеров, и всего обслуживающего персонала. Спортсмен тренируется для того чтобы выступать. Тем более, когда видишь такой шикарный зал, такие великолепные условия. Наталья Журавлева, судья международной категории по фехтованию

Помогать Наталье Викторовне вызвались прославленные башкирские спортсмены. Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Тимур Сафин специально для этого отпросился со сбора национальной команды. Также поединки судили чемпион Европы Тимур Арсланов, обладатели Кубков России Аскар Хамзин и Искандер Ахметов и другие члены сборной республики.

В этом плане, конечно же, у меня есть опыт. Так как мы на тренировках, на сборах постоянно судим друг друга. На соревнованиях смотришь, как судят и за счет этого идет опыт. Тимур Сафин, олимпийский чемпион по фехтованию

«Сабля Салавата» собрала 54 спортсмена из семи регионов. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Курская, Ростовская и Самарская области, а также Татарстан. Нашу республику представила команда из 10 человек. Лучший результат из них показал Егор Баранников, у него 10-я позиция. В предыдущие годы турнир длился три дня. Отдельно соревновались юниоры до 24-х лет и 21-го года, а также команды.

В условиях пандемии мы сократили это все до одного дня. Проводим только личные соревнования. Просто будем награждать сильнейшего юниора до 24 лет, до 21 года. И сильнейшего кадета до 18 лет. Лира Грушина, заслуженный тренер России по фехтованию