В Уфе прошли соревнования по фехтованию на рапире «Сабля Салавата»

В Уфе прошли престижные соревнования по фехтованию на рапире. Турнир «Сабля Салавата» проходит в нашей республике с 2000 года. В столицу Башкортостана приехали лучшие спортсмены страны в возрасте до 24 лет.
«Сабля Салавата» в этом году само по себе событие нерядовое. Соревнованиям исполнилось 20 лет. Но гораздо важнее, что турнир в принципе состоялся. Из-за пандемии организовать его было непросто.
«Сабля Салавата» традиционно собирает в Уфе лучших молодых рапиристов России, за которыми пристально следит старший тренер юниорской сборной страны Юрий Лыков. Еще более представительный состав – у арбитров. Среди них Наталья Журавлева – лучший судья мира по итогам прошлого сезона.
Помогать Наталье Викторовне вызвались прославленные башкирские спортсмены. Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Тимур Сафин специально для этого отпросился со сбора национальной команды. Также поединки судили чемпион Европы Тимур Арсланов, обладатели Кубков России Аскар Хамзин и Искандер Ахметов и другие члены сборной республики.
«Сабля Салавата» собрала 54 спортсмена из семи регионов. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Курская, Ростовская и Самарская области, а также Татарстан. Нашу республику представила команда из 10 человек. Лучший результат из них показал Егор Баранников, у него 10-я позиция. В предыдущие годы турнир длился три дня. Отдельно соревновались юниоры до 24-х лет и 21-го года, а также команды.
Два первых места поделили братья-близнецы из Самарской области. Кирилл Бородачев завоевал золотую медаль, Антон – серебряную. Бронзовыми призерами стали петербуржцы Богдан Бармаков и Даниил Федоров.