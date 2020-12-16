В Уфе сообщили, кого освободят от платы за парковку в центре города

Сейчас предлагаем дополнительно включить в категорию льготников многодетные семьи. Состояние демографии в нашей стране находится в глубоком кризисе. В этой ситуации многодетные семьи должны получать максимальную поддержку от государства. Мы считаем, что льгота должна предоставляться всем многодетным семьям, независимо от того, являются ли они малоимущими или нет. Проектом закона предусмотрено также, что льготу должны получить как семьи, воспитывающие родных детей, так и семьи с приемными детьми.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии