В Уфе сообщили, кого освободят от платы за парковку в центре города

Власти Башкирии приняли решение расширить перечень граждан, которые будут освобождены от платы за парковки. Об этом сообщает «РБК-Уфа».

Данную инициативу обсудили сегодня, 16 декабря, на круглом столе, в котором приняли участие министерства транспорта и дорожного хозяйства, труда и социальный защиты и администрация Уфы.

Напомним, что ранее было принято решение освободить от платы за парковку ветеранов ВОВ, родителей детей-инвалидов, а также владельцев электромобилей. Также было решено включить в данный перечень многодетные семьи. К слову, им можно будет зарегистрировать в системе только один автомобиль.

Было отмечено, что благосостояние многодетной семьи не будет иметь никакого значения, так как льгота будет предоставлена всем семьям. Таким образом, государство хочет поддержать семьи в Башкирии. 

Сейчас предлагаем дополнительно включить в категорию льготников многодетные семьи. Состояние демографии в нашей стране находится в глубоком кризисе. В этой ситуации многодетные семьи должны получать максимальную поддержку от государства. Мы считаем, что льгота должна предоставляться всем многодетным семьям, независимо от того, являются ли они малоимущими или нет. Проектом закона предусмотрено также, что льготу должны получить как семьи, воспитывающие родных детей, так и семьи с приемными детьми.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии 