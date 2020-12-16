В Уфе сообщили, кого освободят от платы за парковку в центре города

Власти Башкирии приняли решение расширить перечень граждан, которые будут освобождены от платы за парковки. Об этом сообщает «РБК-Уфа».
Данную инициативу обсудили сегодня, 16 декабря, на круглом столе, в котором приняли участие министерства транспорта и дорожного хозяйства, труда и социальный защиты и администрация Уфы.
Напомним, что ранее было принято решение освободить от платы за парковку ветеранов ВОВ, родителей детей-инвалидов, а также владельцев электромобилей. Также было решено включить в данный перечень многодетные семьи. К слову, им можно будет зарегистрировать в системе только один автомобиль.
Было отмечено, что благосостояние многодетной семьи не будет иметь никакого значения, так как льгота будет предоставлена всем семьям. Таким образом, государство хочет поддержать семьи в Башкирии.