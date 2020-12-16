Стало известно имя нового врио мэра Уфы

Сегодня, 16 декабря, горсовет Уфы на внеочередном заседании выбрал нового исполняющего обязанности главы администрации Уфы. Им стал 52-летний Сергей Греков. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов - 27 человек. Вопрос о его дальнейшем назначении без приставки "и.о." будет решен в начале следующего года.