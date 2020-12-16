Врио мэра Уфы Сергей Греков: «Хочется реализовать потенциал во благо любимого города»

Это сложная задача. Строить жилье так или иначе нужно, количество уфимцев растёт и им надо где-то жить. Но дома не должны строиться во дворах других домов. Нужно разработать четкие правила, чтобы застройщики понимали, что можно, а что нельзя, тогда все будут довольны. Сейчас, да и к 450-летию, много денег тратится на благоустройство центра города. А как же Дема, Шакша, Черниковка, почему им так мало внимания? Моя задача сделать 450-летие столицы — не гулянкой для туристов и больших начальников, а чтобы праздник пришел на каждую улицу, каждый двор и каждый подъезд.

Сергей Греков, врио мэра Уфы