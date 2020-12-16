Врио мэра Уфы Сергей Греков: «Хочется реализовать потенциал во благо любимого города»
Врио мэра Уфы Сергей Греков рассказал изданию "Башинформ" о себе и поделился своими дальнейшими планами.
Сергей Греков рассказал, что должность врио мэра Уфы ему предложил Глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что это стало для него очень неожиданным предложением.
Радий Фаритович зажег во мне идею провести 450-летие города, это очень важный и серьезный проект, который должен объединить жителей города, поднять Уфу на несколько ступеней выше. Реализовав этот проект, я смогу сделать свой любимый город еще лучше. Конечное, последнее слово было за депутатами, и я признателен, что они поддержали рекомендацию Главы республики. Вообще – это хорошо в первую очередь для наших жителей, что Уфа и республика в последние годы работают дружно, без конфликтов.
Сергей Греков, врио мэра Уфы
Врио мэра Уфы рассказал, что родился в Ишимбае, а в 16 лет уехал в Уфу и поступил в университет. Всю жизнь он проработал в бизнесе на предприятиях ТЭК, а недавно Радий Хабиров предложил ему должность. У него семеро детей, а августе он стал дедушкой. Старший уже закончил университет, двое учатся, а все остальные - школьники.
Хочется теперь реализовать свой потенциал во благо любимого города. По уставу, мэр города работает только до сентября 2021 года, потом будет новый состав Горсовета и новые выборы. Вы считает себя техническим мэром? Вообще, мэр — это работа техническая. Этот человек который занимается улицами, дворами, коммуникациями, это наша работа. Девять месяцев кажется, что небольшой срок, четыре года до 450-летия пролетят незаметно, начинать готовиться нужно уже сейчас.
Сергей Греков, врио мэра Уфы
Также Сергей Греков рассказал о своих планах передать записанные на него пять компаний в доверительное управление, а что-то продать.
Я как муниципальный служащий не имею право управлять бизнесом, поэтому что-то передам в доверительное управление, что-то придется продать. Все компании, которые мы создали и развили — стабильные, поэтому я за их будущее не переживаю.
Сергей Греков, врио мэра Уфы
Врио мэра Уфы отметил, что бывший мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин проделал большую работу по уборке снега в городе. Благодаря ему и при поддержке региона Уфа закупила много хорошей коммунальной техники.
Также Сергей Греков ознакомился с планами реконструкции улицы Октябрьской революции с переходом на Набережную, назвав данный проект амбициозным. Он уверен, что это будет одно из любимейших и красивейших мест у людей.
Нужно перенимать передовой мировой и столичный опыт по созданию общественных пространств и пешеходных зон. Но и надо понимать, что автомобиль давно не роскошь, а средство передвижения, почти у каждой семьи есть автомобиль, а то и два. И эти машины нужно где-то ставить, а для этого нужно строить большие вместительные парковки. А еще есть велосипедисты, они тоже горожане и имеют право требовать велодорожки, и их интересы тоже нужно учитывать.
Сергей Греков, врио мэра Уфы
Что касается точечной застройки, врио мэра Уфы намерен разработать четкие правила.
Это сложная задача. Строить жилье так или иначе нужно, количество уфимцев растёт и им надо где-то жить. Но дома не должны строиться во дворах других домов. Нужно разработать четкие правила, чтобы застройщики понимали, что можно, а что нельзя, тогда все будут довольны. Сейчас, да и к 450-летию, много денег тратится на благоустройство центра города. А как же Дема, Шакша, Черниковка, почему им так мало внимания? Моя задача сделать 450-летие столицы — не гулянкой для туристов и больших начальников, а чтобы праздник пришел на каждую улицу, каждый двор и каждый подъезд.