В Башкирии снизят цены на гречку

Сегодня, 16 декабря, состоялось совещание по ценовой ситуации на рынке гречневой крупы и гречихи. Его провел министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
В совещании приняли участие представители крупных предприятий по производству и переработке гречихи, а также руководители аграрных ведомств регионов.
И.о. министра сельского хозяйства Башкирии Рамил Нуриахметов обрисовал ситуацию в регионе. Он подчеркнул, что Башкортостан входит в число лидеров по производству гречихи.
В 2020 году общая площадь посевов с этой культурой составила 54 тысяч га, валовый сбор - 64,5 тысяч тонн, при урожайности 11,9 ц/га. Это третий результат после Алтайского края и Орловской области. Отпускные цены на гречиху у сельхозпроизводителей региона варьируются в диапазоне от 30 до 35 тысяч рублей за тонну.
По итогам совещания представители крупных предприятий Башкирии приняли решение снизить цены на гречиху на 10 процентов. Это произойдет в ближайшее время.
Фото: Пресс-служба Минсельхоза РБ.