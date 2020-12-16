В Башкирии снизят цены на гречку

В 2020 году общая площадь посевов с этой культурой составила 54 тысяч га, валовый сбор - 64,5 тысяч тонн, при урожайности 11,9 ц/га. Это третий результат после Алтайского края и Орловской области. Отпускные цены на гречиху у сельхозпроизводителей региона варьируются в диапазоне от 30 до 35 тысяч рублей за тонну.