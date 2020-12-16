В Башкирии арестовали хозяйку дома престарелых, в котором сгорело 11 человек

Суд арестовал хозяйку дома престарелых, в котором погибло 11 человек. Расима Махиянова будет находиться под стражей до 15 февраля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Подозреваемая являлась владельцем бревенчатого двухэтажного дома. Установлено, что она оказывала услуги, которые не отвечали требованиям безопасности, что и привело к трагедии.

Напомним, вчера, 15 декабря, в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии на улице Кизильской сгорел дом престарелых. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы в 2:54. В результате трагедии погибли 11 человек.