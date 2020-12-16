В Сибае откроют Дом инновационного предпринимательства

Дом инновационного предпринимательства в Сибае объединит креативную молодежь и деловое сообщество всего Зауралья. Бизнес-центр «Фабрика будущего» сделают по типу аналогичного в Уфе. Разместят его на базе заброшенной гостиницы «Сибай», здание которой реконструируют.

На площадке побывал Радий Хабиров, который поддержал инициативу. Реализация будет стоить порядка 78 млн рублей. В ходе рабочего визита Глава республики также посетил детскую поликлинику, где в 2020 году провели ремонт инженерных сетей и сделали перепланировку помещений для узких специалистов. Однако для полного завершения работ необходимо ещё 3 млн рублей. Радий Хабиров поручил правительству найти необходимые средства.

А в центральной городской больнице руководителю региона рассказали о работе офтальмологической службы. В этом году свыше 4 млн рублей ушло на закупку хирургической системы. Это позволило провести 475 операций по лечению катаракты. Кроме того, в медучреждении приобрели новую технику: компьютерный томограф и ангиографический комплекс.